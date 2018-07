Arena do Palmeiras é aprovada como ponto turístico na capital

A Allianz Parque será inaugurada apenas nesta quarta-feira, mas já virou ponto turístico em São Paulo. Em pesquisa do TripAdvisor, 43% dos brasileiros acham que a casa do Palmeiras “por ser um dos estádios mais modernos do país, vai atrair diversos perfis de turistas, independentemente de serem fãs de futebol ou não.”

O site destinado para viajantes, com opiniões de diversos lugares do mundo para lazer, hospedagem e alimentação, e acessado por 315 milhões de usuários por mês, fez a pesquisa entre os dias 13 e 17 de novembro e contará com a nova casa do Palmeiras em suas recomendações de locais para se conhecer em São Paulo.

Itaquerão, Morumbi e Pacaembu também são recomendados na capital e já estão entre as 190 milhões de avaliações dos turistas. Agora, a moderna casa do Palmeiras é o grande centro das atenções.

O palmeirense certamente deve se orgulhar de sua nova arena, pois a pesquisa inclui até pessoas que não acompanham muito futebol e, além dos 43% que a consideram um belo ponto turístico, outros 22% “acreditam que a arena se tornará um importante ponto turístico de São Paulo, mas que vai atrair apenas fãs de futebol.”

Ter aprovação plena de 65% dos 315 milhões de viajantes (190 avaliadores) da TripAdvisor não é fácil. De acordo com as pessoas de um dos mais importantes sites de recomendação turística, seu público é exigente. A prova é que na lista de grandes estádios recomendados estão Camp Nou e Santiago Bernabéu, na Espanha, Wembley, na Inglaterra, San Siro e Olímpico, na Itália, Allianz Arena, na Alemanha, e La Bombonera e Monumental de Nuñez, na Argentina.