Arena do Palmeiras ganha trecho de arquibancada artesanal

SÃO PAULO - A construção da Nova Arena do Palmeiras atingiu um novo estádio. A Wtorre, construtora responsável pela obra, divulgou nesta quinta-feira um vídeo que mostra a instalação da nova arquibancada sobre o trecho não demolido do antigo estádio. A reforma está 63% concluída.

A construção do setor em forma de ferradura, voltado para a Avenida Francisco Matarazzo, tornou-se complexa por causa da impossibilidade de trabalhar com peças pré-moldadas, como em todo o restante do estádio. Por causa de problemas para obter o alvará junto à Prefeitura, o clube foi obrigado a manter a arquibancada antiga, que ficará encoberta.

No trecho, a colocação das peças é totalmente artesanal, com os moldes feitos momentos antes de sua instalação, e sempre com o tempo seco. "Quando chove, não temos como avançar (na obra). Isso dificulta bastante", diz Cláudio Pellicciari, gerente da obra da Nova Arena.