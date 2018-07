Arena do Palmeiras inicia nova fase de venda de cadeiras

O Allianz Parque inicia dia 30 de abril a segunda fase de vendas de cadeiras cativas. São sete mil assentos em três setores diferentes, com valores que variam de R$ 2.994,00 a R$ 5.034,00. Os preços, que já incluem os ingressos, correspondem aos jogos do Palmeiras como mandante até o fim de 2015. As compras poderão ser parceladas em até seis vezes no cartão de crédito.

Patrocinador do estádio, o Banco do Brasil oferece vantagens aos seus clientes. Além da opção de parcelar a compra em até dez vezes, eles terão prioridade na aquisição das cadeiras cativas até o dia 29 de abril - a pré-venda começou nesta quarta-feira. Mais informações estão disponíveis no site do estádio.

Apesar do sucesso da primeira fase de vendas, quando 60% dos assentos foi vendida, ainda existem divergências entre Palmeiras e WTorre exatamente sobre a propriedade das cadeiras da nova arena. Segundo interpretação do clube, o contrato permite a construtora comercializar até dez mil assentos. Já a WTorre afirma ter o direito sobre todas as 43.603 cadeiras. Ainda não há uma previsão sobre a resolução do problema.

Os jogos do Palmeiras no Allianz Parque despertaram grande interesse dos torcedores durante o Campeonato Paulista. A equipe conseguiu a segunda maior média de público (26777), atrás apenas do Corinthians, com 27.682 pagantes por jogo.