Construtora passa a vender ingressos para jogos do Palmeiras

O torcedor do Palmeiras passou a ter mais uma forma de poder acompanhar todos os jogos da equipe no Allianz Parque. A WTorre, construtora responsável pela casa alviverde, lançou um plano para que os torcedores possam pagar uma taxa mensal a partir de R$ 199 e ter direito a assistir todos os jogos da equipe em casa na temporada.

O palmeirense terá um lugar definido e marcado com seu nome entre as 10 mil cadeiras que a construtora pode comercializar. As demais continuam sendo motivo de discussão na arbitragem com o clube. Além da cadeira exclusiva, o torcedor terá desconto no estacionamento da arena e facilidades para adquirir ingressos para shows e demais eventos que serão realizados na casa palmeirense.

O novo plano, entretanto, não dá direito ao torcedor de adquirir ingressos caso o jogo do Palmeiras seja mandado para outro estádio. Neste ano, o clube já teve que atuar no Pacaembu por causa de reformas no gramado da arena. Para efeito de comparação, o plano de sócio-torcedor Avanti que oferece desconto de 100% no ingresso para o torcedor do Palmeiras mais barato custa R$ 109 mensais.