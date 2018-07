Arena do Palmeiras tem capacidade máxima liberada

O Palmeiras vai inaugurar o Allianz Parque com a casa cheia. O Corpo de Bombeiros liberou os 43,6 mil lugares do estádio para jogos após a realização de mais um evento-teste no último sábado. Falta apenas a liberação da Prefeitura e o acordo entre o clube e a WTorre, empresa responsável pela obra, para o estádio estar liberado para receber jogos da equipe.

Após o evento-teste do último sábado ter acontecido sem transtornos, o Corpo de Bombeiros fez mais algumas avaliações e chegou-se a conclusão que a obra tem condições de receber a partida com sua carga máxima de torcedores. Teoricamente, era necessário que um novo evento-teste para 30 mil pessoas fosse feito, mas a ideia foi descartada pelo fato da construtora já ter resolvida todas as pendências.

A AEG, empresa responsável pela organização dos eventos na arena, e membros da WTorre, recomendam que, apesar da liberação, sejam utilizados apenas 30 mil lugares para que o jogo acabe funcionando como um último evento-teste. Assim, há a possibilidade de corrigir pequenas falhas que podem aparecer e que, em uma carga maior de pessoas, ficarão mais explícitas.

O próximo passo é esperar que a Prefeitura dê o Habite-se, uma autorização para habitação e utilização de construções, comum em obras, algo que deve acontecer nos próximos dias.

Mas tudo isso não significa que o Palmeiras vá jogar contra o Atlético-MG, dia 8 de novembro, na Arena. Para isso acontecer, ainda é preciso que o clube acerte com a construtora alguns detalhes e comunique a CBF sobre a alteração do local da partida até quarta-feira, às 14h, data limite para a realização da mudança. Atualmente, o jogo está marcado para o Pacaembu.