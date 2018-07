Arena do Palmeiras vai inaugurar descida de rapel no próximo dia 15

O torcedor palmeirense terá mais opções de entretenimento no estádio do clube a partir dos próximos dias. A WTorre, construtora do Allianz Parque, anunciou nesta sexta-feira as datas de abertura das modalidades do tour na arena. A partir deste sábado começa o novo roteiro do passeio, que terá mais enfoque na história do clube, e no outro fim de semana terá início as atividades radicais aos visitantes, com destaque para o rapel.

A descida de 40 metros do teto do estádio ao gramado custará R$ 220. A altura é equivalente à de um prédio de 15 andares. A modalidade integra um pacote de outras atrações, como pêndulo e tirolesa. "Já investimos mais de R$ 1,5 milhão para lançar essas novas experiências", contou Rodrigo Geammal, executivo de marketing da Arena Experience, start-up criada para elaborara as novas atrações.

No caso do tour tradicional, que custará R$ 55, a empresa alterou o roteiro do passeio por entender que pela arena já estar em funcionamento desde 2014, o conteúdo mostrado ao visitante deveria deixar de mostrar a reforma para contar mais sobre a história do clube.

Fora o tour, os palmeirenses terão em breve também a opção de um evento pós-jogos chamado "Saideira". Trata-se de um bar temático que vai funcionar como ponto de encontro entre fãs e atletas, com possibilidade de fotos, autógrafos e de uma mesa redonda para discutir a partida realizada. Em setembro a arena deve oferecer à torcida o programa chamado Soccer Experience. Será a oportunidade ára torcedores jogarem no gramado sob o comando de ex-atletas do Palmeiras, que seriam os treinadores das equipes.

Segundo os gestores do Allianz Parque, a arena tem 60 datas ao longo do ano para jogos e shows. Além disso, recebe também festas e eventos corporativos. Com as novas atrações, o intuito é aumentar em 30% o fluxo de pessoas nos dias em que não há grandes eventos no estádio.