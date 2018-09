Arena do Palmeiras vai inaugurar painel de LED no próximo mês

O Allianz Parque terá uma novidade a partir de outubro. A arena do Palmeiras vai inaugurar o painel de LED em todo o anel intermediário, estrutura inédita em estádios brasileiros e que utiliza equipamentos importados da China. O intuito dos idealizadores é exibir tanto informações de serviço para o público como vender o espaço para anunciantes.

"Sempre tentamos trazer as melhores práticas do futebol e do mundo de entretenimento. As arenas americanas trabalham muito bem dessa forma e tinham a ideia de trazer o painel e monetizar", explicou ao Estado o diretor comercial do Allianz Parque, Heraldo Evans Neto. A previsão dele é realizar os testes finais a partir do fim desta semana e inaugurar a estrutura em outubro. O painel já está instalado.

O investimento na instalação foi de R$ 8 milhões, bancado pela Digital Arenas, a responsável pelo projeto. O diretor da empresa, Eduardo Silva, afirmou que fechou com o Allianz Parque um contrato de 20 anos para a exploração do espaço. A estimativa dele é que o custos de utilização de e de operação serão zerados após os oito primeiros anos.

O Allianz Parque estima que conseguirá ter faturamento perto de R$ 1 milhão após o segundo ano de operação. O painel conseguirá fazer oito diferentes tipos de ativações por minuto. Os executivos querem começar a vender inserções de até 15 segundos para os anunciantes. O objetivo é a nova estrutura não aparecer nas transmissões de TV, pois é voltada para o público interno do estádio.

"O mercado publicitário precisará entender essa novidade e se adequar. Fizemos também testes de luminosidade e brilho do painel, para melhorar a visualização", disse o diretor comercial. O painel de LED foi testado pela primeira vez em 2017, em uma faixa de apenas dez metros de extensão. A estrutura terá 96 centímetros de altura e 580 metros lineares de painel, que vão se estender em 360º pelo anel intermediário.

Segundo o diretor da Digital Arenas, o painel poderá ser utilizado também em shows ou jogos da seleção brasileira no estádio. Os bares da arena terão também estruturas de LED para exibir informações como o cardápio. "Queremos ter um novo modelo de negócios nas arenas, propiciar mais experiências e levar esse projeto para mais estádios nos próximos anos", disse Eduardo Silva. A operação e a assistência técnica do painel ficará a cargo de dez funcionários.