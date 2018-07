Arena do Palmeiras vende tour com cobrança de pênalti e pedaço da grama

No próximo feriado prolongado entre 7 e 10 de setembro os torcedores do Palmeiras vão poder vivenciar novidades na programação do tour ao estádio do clube, o Allianz Parque. Por R$ 120, será possível pisar no campo onde a equipe joga regularmente para bater pênalti em um goleiro profissional e comprar um pedaço da grama para levar para casa como recordação por R$ 59.

A WTorre, administradora da arena, organizou oito horários de tour em cada um dos quatro dias do feriado prolongado. A venda de ingressos já começou e tem sido feita pela internet. A duração do passeio é de cerca de 1h15. A parte do gramado que poderá levada para casa é de escolha do próprio torcedor. O pedaço do piso virá em uma caixa estilizada.

O torcedor que adquirir o pacote baterá seu pênalti no gol em frente ao setor sul, onde os palmeirenses festejaram o título da Copa do Brasil de 2015 após o chute de Fernando Prass contra Vanderlei, do Santos. "Todo palmeirense já sonhou em viver essa experiência única: marcar um gol em sua casa, repetindo o feito de seus grandes ídolos, como é o Fernando Prass", destaca Heraldo Evans Neto, diretor comercial do Allianz Parque.

A novidade no tour é uma das alterações implantadas pela arena para modificar a programação convencional de visitas. Em julho os visitantes começaram a fazer em dias específicos o tour radical, com descida de rapel do teto da arena ao gramado. O tour tradicional também passou por revitalização neste ano, com enfoque mais voltado à história do Palmeiras.