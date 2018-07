Arena do Shakhtar Donetsk é atingida por bombardeio

A Donbass Arena, do Shakhtar Donetsk, foi atingida por um bombardeio, apesar de um cessar-fogo acordado entre as forças do governo ucraniano e separatistas pró-Rússia, informou o clube nesta sexta-feira.

"Em 19 de setembro duas explosões ocorreram nas proximidades da Donbass Arena. A fachada norte-oriental foi danificada. Os funcionários da Donbass Arena foram levados para um lugar seguro. Ninguém ficou ferido", disse o Shakhtar em um comunicado em seu site.

Donetsk, uma importante cidade industrial, tornou-se reduto de separatistas pró-russos que estão lutando contra forças do Exército controladas pelo governo.

No mês passado, o clube afirmou que o seu campo de treinamento havia sido danificado por bombardeios.

O estádio Donbass foi inaugurado há cinco anos. O proprietário do clube, Rynat Akhmetov, gastou aproximadamente 400 milhões de dólares no projeto. A arena de 52.000 lugares recebeu cinco jogos da Eurocopa de 2012 e tem sido palco regular de partidas da Liga dos Campeões.

O Shakhtar mudou sua sede da cidade conflituosa de Donetsk para Kiev, com os jogos em casa sendo disputados na cidade ocidental de Lviv.