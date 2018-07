Arena Fonte Nova agrada por dentro, mas transporte e trânsito são reprovados

O Brasil empolgou no segundo tempo da partida contra a Itália, na Arena Fonte Nova. Após um primeiro tempo mediano, a equipe venceu o clássico por 4 a 2, com gols de Fred, Neymar e Dante.

Fora de campo, os torcedores puderam mais uma vez avaliar as condições do estádio, assim como na partida entre Uruguai x Nigéria. A exemplo das outras partidas da competição, a estrutura do estádio foi avaliada através da do questionário disponibilizado pelo Estado.

No que diz respeito a área externa da Fonte Nova, as opiniões ficaram divididas. O maior percentual de rejeição ficou por conta do transporte: 36% dos votos classificaram como 'péssimo'. O trânsito também incomodou os torcedores - 33% de reprovação. Já em relação a entrada no estádio, 29% do público gostou da acessibilidade e de entrada no estádio.

O interior do estádio foi bem avaliado: oito dos nove itens ficaram com os votos concentrados entre as opções 'ótimo' e 'bom'. Apenas o serviço de bares e lanchonetes foi reprovado.

Neste domingo, as avaliações serão sobre o Castelão e a Arena Pernambuco.