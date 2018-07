Arena Fonte Nova apresenta falha na arquibancada

SALVADOR - A arquibancada da Arena Fonte Nova apresentou uma falha na tarde deste domingo, quando o estádio em Salvador recebeu a disputa do terceiro lugar da Copa das Confederações - a Itália ganhou do Uruguai nos pênaltis, por 3 a 2, após empate de 2 a 2 no tempo normal e da prorrogação sem gols. Apesar do problema, ninguém ficou ferido.

O problema ocorrido neste domingo foi na arquibancada temporária do estádio, com um deslocamento de cinco centímetros do piso da fileira 133 do setor Z da Fonte Nova, afetando diretamente três cadeiras. Segundo comunicado da Secopa da Bahia, o laudo do Corpo de Bombeiros apontou que a falha não causou "qualquer ameaça aos torcedores que estavam no local". Ainda de acordo com a nota oficial, "a questão imediatamente corrigida".

Totalmente reconstruída para as competições da Fifa no Brasil, a Arena Fonte Nova recebeu três jogos na Copa das Confederações: Uruguai 2 x 1 Nigéria, Brasil 4 x 2 Itália e Itália 2 (3) x (2) 2 Uruguai. E o estádio em Salvador também será palco de seis partidas na Copa do Mundo de 2014, incluindo uma das quartas de final.