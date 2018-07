Arena Fonte Nova é aprovada pelos torcedores

A Fonte Nova recebeu neste sábado um dos jogos mais importantes da primeira fase de Copa das Confederações, o clássico entre Brasil e Itália. Com o estádio lotado, a seleção brasileira empolgou, conseguiu vencer por 4 a 2 e garantir o primeiro lugar no grupo A.

Assim como acontece em todos os jogos da competição, o público que foi ao estádio pôde opinar sobre as condições da Fonte Nova atráves de questionário online disponibilizado pelo Estado.

No que diz respeito às condições no interior da Fonte Nova, oito dos nove itens avaliados receberam aprovação da maioria. O público considerou satisfatória a acessibilidade do estádio (64%), respeito a lugares marcados (60%), locução (72%), gramado (68%), banheiros (64%) e telões do estádio (64%), informações (64%), condições de segurança (53%). O único aspecto que dividiu a opinião dos torcedores foi em relação aos bares e lanchonetes, com 46% de aprovação, 32% de rejeição e 21% avaliaram como o serviço como regular.

Apesar de 29% dos torcedores elogiarem as condições de entrada, a maioria não ficou satisfeita com as opções de acesso. O trânsito nos arredores e o transporte foram reprovados por 50% dos torcedores. Outro ponto que deixou a desejar foram as obras nos arredores do estádio, com 39% de rejeição.