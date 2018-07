Arena Pantanal atinge 55% de suas obras

CUIABÁ - De acordo com o último balanço do ano divulgado pelo governo de Mato Grosso, a Arena Pantanal atingiu o nível de 55% das obras concluídas. O estádio em Cuiabá é um dos 12 que estão sendo construídos ou reformados em todo o Brasil para receber jogos da Copa do Mundo de 2014.

O ritmo de trabalho no canteiro de obras na Arena Pantanal tem sido intensificado agora, para que a construção seja concluída até o final do ano que vem. Atualmente, estão sendo instaladas as arquibancadas nas estruturas metálicas dos setores norte e sul do estádio.

Com um investimento de R$ 518,9 milhões, sendo R$ 285 milhões de financiamento federal, a Arena Pantanal irá receber quatro jogos da Copa de 2014 - todos da primeira fase. O estádio terá capacidade para 43 mil pessoas, mas 17 mil lugares serão móveis, apenas para a competição.

Até o momento, dois dos 12 estádios do Mundial já foram inaugurados: Castelão, em Fortaleza, e Mineirão, em Belo Horizonte - ambos agora em dezembro. Os demais devem ser entregues ao longo do ano de 2013, sendo que quatro deles ainda no primeiro semestre (Rio, Brasília, Recife e Salvador), porque serão utilizados como sede da Copa das Confederações em junho do ano que vem.