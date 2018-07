Arena Pantanal atinge 80% de conclusão e terá assentos a partir de outubro

CUIABÁ - Palco de quatro jogos da Copa do Mundo de 2014, a Arena Pantanal começará a receber os assentos em outubro e deverá ter a instalação finalizada até dezembro, conforme cronograma firmado com a Fifa. A informação foi dada nesta quarta-feira pelo secretário da Secopa, Maurício Guimarães, em entrevista coletiva concedida no canteiro de obras do estádio em Cuiabá.

"Compramos assentos de qualidade superior a de muitos estádios, como os de Brasília, que vem sendo comparados inadequadamente com os nossos", ressaltou Maurício Guimarães. No total, foram adquiridos 40.882 assentos para as arquibancadas do público em geral, 1.088 para camarotes internos das áreas Vips, 536 para uso nos camarotes internos, 1.098 para camarotes externos e 60 para a área Very Vip. Estão previstos ainda 51 assentos esportivos para os bancos de reservas, 158 para obesos e 630 cadeiras giratórias para área de imprensa.

De acordo com o engenheiro civil João Paulo Curvo, fiscal da Secopa na construção da Arena Pantanal, os assentos do novo estádio têm alta resistência a ações dos raios UV e boa durabilidade. "A garantia do material é de cinco anos, mas encontramos estádios na Europa que adotaram modelos semelhantes ao nosso e alcançaram uma vida útil de 30 a 40 anos", garantiu.

Com orçamento de R$ 538 milhões, a Arena Pantanal já atingiu 80% de conclusão ds obras. E, assim como os outros cinco estádios da Copa de 2014 que ainda não estão prontos, tem previsão para ser entregue em dezembro, quando acaba o prazo dado pela Fifa.