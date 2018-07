Arena Pantanal é reaberta com goteiras e problemas estruturais

Liberada em cima da hora para a rodada dupla de abertura do Campeonato Mato-Grossense no último domingo, a Arena Pantanal, em Cuiabá, continua apresentando muitos problemas. Além das goteiras que surpreenderam torcedores no segundo lance da parte inferior das cadeiras, o som ambiente e o do telão eletrônico não funcionaram. No setor da imprensa, a internet sem fio também não estava à disposição.

A maquiagem na Arena Pantanal não surtiu o efeito esperado e logo que começou a chover os problemas surgiram com forças: apareceram as goteiras, o escoamento da água não funcionou e os espaços entre as cadeiras foram tomados por poças. No subsolo, os canos hidráulicos estavam estourados. Na entrada do estádio as poças apareceram. O portão de acesso F, do setor Leste, amassou e foi arrancado com os fortes ventos. As catracas não estavam funcionando.

A Arena Pantanal foi interditada no dia 21 de janeiro porque colocava em risco a vida dos frequentadores. Relatório apresentado ao governo revelou infiltrações, goteiras na subestação elétrica, problemas de drenagem de águas pluviais, risco de queda de forro e praga no gramado. O problema com a parte elétrica surgiu em novembro do ano passado, quando uma égua da cavalaria da PM morreu eletrocutada. Mesmo com a liberação, a infiltração não foi resolvida.

Em menos de uma semana foram realizadas "obras emergenciais". A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, depois de nova vistoria técnica, liberaram a Arena Pantanal para um público de apenas 18 mil torcedores - um pouco mais de 40% de sua capacidade. Por segurança, só estão funcionando a parte inferior, banheiros, bares e setor da imprensa.

A Arena Pantanal custou R$ 626 milhões aos cofres públicos e voltará ser fechada tão logo acabe o Campeonato Mato-Grossense, em maio, para que sejam concluídas as obras de reparos pela empresa Mendes Junior. Em nota, o governo do Estado, através do Gabinete de Projetos Estratégicos, informou que abriu procedimento "para apurar as causas da pane ocorrida com o sistema de som e telões da Arena Pantanal neste domingo".