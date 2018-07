Arena Pantanal vai manter arquibancadas removíveis O governo do Mato Grosso informou neste sábado que vai manter as arquibancadas removíveis na Arena Pantanal, que foram colocadas inicialmente para que o estádio atingisse 43.150 assentos durante a Copa do Mundo. Assim, o local não irá reduzir a capacidade para 20 mil lugares, como poderia ser feito caso houvesse o interesse.