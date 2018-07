Arena Pantanal volta a atrasar instalação de assentos

CUIABÁ - Na última visita da Fifa à Arena Pantanal, foi prometido que até segunda-feira passada estariam instalados todos os 41.390 assentos do estádio. Com a palavra descumprida, a Secopa-MT fez uma nova promessa: estaria tudo pronto no sábado passado. Novamente o acordo não foi cumprido.

Nesta segunda, uma nova promessa: "A Arena Pantanal receberá no dia 18 de maio (sábado) a partida entre Santos e Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro. A expectativa é que até a data do jogo o serviço de instalação das cadeiras esteja finalizado", apontou o governo do Mato Grosso, nesta segunda.

Há 10 dias, o papo era outro. "Na quinta-feira (dia 1) chegaram mais duas cargas de cadeiras e, no máximo, dia 10 tudo estará pronto", disse o governador Silval Barbosa durante o Tour da Taça.

De acordo com a Secopa, a Kango (empresa responsável pela execução do serviço) começou nesta semana a numeração dos assentos já colocados. Conforme informações da própria Kango, até a tarde desta segunda-feira 39.000 cadeiras haviam sido instaladas. O setor Leste já foi finalizado, mas os setores Norte e Sul ainda estão em obras.

Daí em diante todos os esforços estarão concentrados no setor Oeste superior, já que o inferior se encontra pronto. Na quinta, o operário Muhammad''Ali Maciel Afonso, de 32 anos morreu depois de sofrer uma descarga elétrica quando instalava luminária de 40 centímetros sob uma escada do setor Leste.

Esta foi a primeira morte registrada dentro do canteiro de obras da Arena Pantanal. Em outubro do ano passado, aconteceu um incêndio que atingiu o subsolo do setor Oeste do estádio, mas não houve feridos. A equipe de perito da Politec concluiu que o incêndio tinha sido intencional, de "natureza criminosa".

A ARENA

Orçada em R$ 570 milhões, a arena construída pela construtora Mendes Junior, está com 99% das obras concluídas e passa pela fase final de acabamento de limpeza e instalação dos assentos restantes. A Arena Pantanal será o palco de quatro jogos da Copa do Mundo. Sua inauguração já foi adiada por cinco vezes. Ela já foi palco de três jogos pelo Campeonato Brasileiro.

Segundo a Secretaria Extraordinária da Copa MT (Secopa/MT), a inauguração oficial da Arena Pantanal deve acontecer na terça-feira da próxima semana com jogo envolvendo o Olímpia (Paraguai) contra um time ainda indefinido. O jogo inaugural será o último evento-teste da Arena Pantanal, antes de sua entrega à Fifa no dia 21.