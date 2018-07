Arena Pernambuco completa instalação da cobertura

RECIFE - A Arena Pernambuco teve sua cobertura concluída nesta terça-feira, conforme informou a construtora responsável pelo projeto. Esta é uma das últimas fases da obra, que atingiu 90,10% no último balanço, divulgado no fim de janeiro.

A cobertura possui 20 mil metros quadrados, divididos em 22 módulos que foram montados sobre 68 pilares metálicos. Sua principal inovação é a estrutura metálica com pele de vidro, que favorece a passagem de raios solares, o que colabora para a vitalidade do gramado.

Se hoje tem mais de 90% da construção finalizada, a Arena Pernambuco passou por maus momentos em 2012, quando era o estádio mais atrasado para a Copa das Confederações e teve sua utilização no torneio colocada em dúvida. Atualmente, no entanto, o Maracanã é a sede da competição com as obras mais atrasadas.

Palco de três jogos da Copa das Confederações deste ano e mais cinco da Copa do Mundo de 2014, a Arena Pernambuco está orçada em R$ 529,5 milhões, sendo R$ 397,1 milhões de financiamento federal. A capacidade do estádio será de 46 mil pessoas e sua inauguração está marcada para o dia 14 de abril.