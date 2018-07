Arena Pernambuco espera virar ponto turístico após Copa

Antes da disputa da Copa do Mundo, a Arena Pernambuco havia começado a se tornar um ponto turístico no Estado e a tendência é que, com o término do Mundial, o estádio consolide ainda mais esta condição, mesmo localizada na cidade de São Lourenço da Mata, que fica na Grande Recife, a cerca de 20 quilômetros de distância da capital.

"O alto número de pessoas que passa pelo Tour é uma demonstração de que as visitas se tornaram um ponto de referência nas cidades que vão receber a Copa do Mundo. A tendência é que o movimento aumente ainda mais após a Copa do Mundo, quando as arenas ficarão em grande evidência", disse Guilherme Figueiredo, CEO da Futebol Tour, empresa responsável pela organização das visitas ao estádio.

Embora jogos da Copa em Recife sejam disputados apenas até o dia 29, com a partida entre Costa Rica e Grécia, pelas oitavas de final, o estádio permanecerá nas mãos da Fifa até o dia 13 de julho, data da decisão. A partir do dia 15, as visitas ao local voltam a ser feitas normalmente.

Em três meses de funcionamento - as visitas começaram em fevereiro - a Arena Pernambuco atraiu cerca de 10 mil pessoas em visitações. O torcedor tem acesso aos vestiários, ao túnel por onde passam os times, ao campo, ao banco de reservas, às tribunas de honra e sala de imprensa, dentre outros setores do estádio.