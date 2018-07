Arena Pernambuco inaugura usina solar localizada no entorno do estádio

SÃO PAULO - A Arena Pernambuco inaugurou nesta quarta-feira uma usina solar localizada no entorno do estádio erguido em São Lourenço da Mata, na Grande Recife, futuro palco de cinco partidas da Copa do Mundo 2014. O sistema de geração solar fotovoltaico será responsável por 30% da energia consumida na arena. No total, 3.652 painéis solares fotovoltaicos captam a luz emitida pelo sol e a convertem em energia elétrica.

A implantação do sistema, que ocorre sete meses depois da abertura do estádio, custou R$ 10 milhões. O sistema tem potência instalada de 1 megawatt pico (MW/p), capacidade suficiente para gerar 1.500 MW/h por ano, o que equivale ao consumo de seis mil habitantes.

A usina está situada em um terreno de 15 mil m². Ela é composta por um sistema central, correspondendo a 95% da geração de energia com módulos de silício monocristalino, além de um sistema direcionado à pesquisa (campo) que se divide em cinco tecnologias. A ideia é possibilitar o estudo do potencial de radiação da região e de geração de energia fotovoltaica por meio de diferentes tecnologias.

O local terá um espaço dedicado a visitantes. Na área externa, o público poderá conhecer o processo de construção e funcionamento da usina. Internamente, será dotado de painéis informativos sobre a geração de energia solar fotovoltaica. Na sala, também será realizado o monitoramento e gestão de todo o sistema.

A Arena Pernambuco, orçada em R$ 532,6 milhões, recebeu três jogos da Copa das Confederações. No Mundial 2014, o estádio receberá quatro jogos válidos pela primeira fase e um das oitavas de final.