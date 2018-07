Arena Pernambuco lança cartão para compra de ingressos

O jogo entre Náutico e Vasco, na próxima terça-feira na Arena Pernambuco pela Série B do Campeonato Brasileiro, vai marcar a entrada em operação de um cartão pré-pago destinado à compra de ingressos para partidas de futebol. Chamado de Arena Mais, o cartão foi lançado nesta semana. Com ele, o torcedor poderá comprar antecipadamente o bilhete, pagar com cartão de crédito e, ao chegar ao estádio, bastará aproximar o cartão da catraca para ter o acesso liberado.

A ideia de criar o Arena Mais passa pela fidelização do torcedor por meio de benefícios - nesse caso, o maior é a comodidade da operação, que evita por exemplo ter de enfrentar filas nas bilheterias ou pontos de venda de ingressos nos jogos de maior presença de público. “Já temos vários benefícios para os clientes da área Vip e sentimos a necessidade de dar mais comodidade para o público em geral’’, disse Gustavo Molinaro, gerente de marketing da Arena Pernambuco.

É preciso comprar o cartão, por R$ 10, e o pagamento tem de ser feito em dinheiro - são cinco pontos de venda inicialmente, todos no Recife. Pelo sistema desenvolvido, só se pode adquirir ingresso para uma partida por vez. “O torcedor carrega o cartão com o valor do bilhete para um jogo específico. Ou seja, é jogo a jogo. A vantagem é que o torcedor tem a comodidade de comprar antecipadamente. E o pagamento da taxa de R$ 10 só é feito na primeira vez, pelo acesso ao cartão’’, explica Gustavo.

Ele acredita que o cartão pré-pago poderá inibir os cambistas. “Não elimina 100%, mas inibe bastante. Não faz sentido o cambista pagar R$ 10 pelo cartão e ainda ter de colocar nele o valor do ingresso. Creio que o Arena Mais também vai dar mais segurança na operação de venda.’’

A meta da Arena Pernambucano é vender 5 mil cartões até o final do ano. O gerente de marketing admite porém que a fase do Náutico, que não é boa, pode comprometer os planos. “Nosso alvo principal é o torcedor do Náutico. Mas a Arena fechou um acordo com o Sport e vamos reimprimir um lote de cartões destinado a seus torcedores.’’

Na fase inicial, o cartão só comportará ingressos com preço cheio. A Arena promete para “breve’’ o lançamento do programa para meia-entrada, para atender estudantes, idosos e outros beneficiários. E o Arena Mais também poderá ser utilizado para outros eventos no estádio, como shows musicais.