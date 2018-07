Arena Pernambuco não convence e torcedores criticam estrutura

A Arena Pernambuco não convenceu o público de acordo com uma pesquisa do Estadão feita pela internet. 21 torcedores avaliaram por meio da nova ferramenta o estádio, e ele deixou a desejar.

Os primeiros aspectos analisados foram as áreas externas do novo estádio. 77% avaliaram a entrada do estádio negativamente, 72% achou que as informações para acesso foram insuficientes. Fã de futebol, a porto-alegrense Danniella Andrade foi à Recife assistir ao confronto entre Espanha e Uruguai. Ela define a Arena Pernambuco "esteticamente, um absurdo de linda", mas afirma que ainda falta cuidarem de muitos detalhes para o estádio ficar completamente pronto para sediar um grande evento.

"Em relação à organização e pessoal pra dar informação, mas também faltaram itens básicos, como lixeiras. No banheiro que eu fui não havia, fui lavar a mão e acabei guardando o papel que sequei na bolsa", conta. E ela não é a única - na pesquisa, 71% acham que os banheiros precisam ser melhorados. Somente 21% gostaram dos serviços prestados pelas lanchonetes. "As cervejas acabaram e tinha filas enormes". Danniella diz ainda que viu sacos de cimento nas rampas de acesso à Arena, estocados em um canto.

O transporte público foi caótico, com estações de metrô e pontos de ônibus superlotados, o que atrasou ainda mais a chegada do torcedor. Minutos antes do final da partida alguns torcedores começaram a deixar a Arena na esperança de acelerar a volta para casa. 50% dos votos consideraram o transporte como 'péssimo'. O trânsito teve a mesma avaliação.

Um dos assuntos mais importantes e falados nos últimos dias, a segurança também decepcionou os espectadores. 30% dos votos alternaram entre 'ótimo', 'bom' ou 'regular' na avaliação do item.