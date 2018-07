Arena Pernambuco vai usar tecnologia semelhante a de estádio alemão

SÃO PAULO - Palco de três partidas da Copa das Confederações de 2013 e seis jogos da Copa do Mundo de 2014, a Arena Pernambuco terá uma fachada especial, que mudará de cor de acordo com o evento, como acontece atualmente na Allianz Arena, Estádio do Bayern de Munique. A tecnologia foi usada também no Cubo d'Água, complexo aquático dos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008.

O estádio pernambucano será o único usado na Copa do Mundo a utilizar esta tecnologia. Assim, será possível, por exemplo, 'pintar' sua fachada nas cores azul ou vermelha ou ainda nas cores dos clubes mandantes.