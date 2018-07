Arévalo desfalca Botafogo na estreia na Copa do Brasil

O técnico Joel Santana encarou com muita tranquilidade a derrota para o Flamengo nas semifinais da Taça Guanabara e procurou mudar o foco dos jogadores imediatamente para a Copa do Brasil. A estreia do Alvinegro na competição nacional será nesta quarta-feira, contra o River Plate-SE. Mas a derrota trouxe um problema para o treinador. O volante Arévalo se contundiu e está fora do confronto.

Joel também não poderá contar com Marcelo Mattos. O jogador ainda sofre com uma inflamação no tendão da sola do pé direito e será submetido a tratamento intensivo até a estreia na Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca. Em compensação, Bruno Tiago está de volta e deve ocupar uma das vagas na cabeça-de-área. Rodrigo Mancha e Somália também podem ser mantidos no setor.

Quem está de saída é Fahel. Com tantas opções de volantes, o jogador perdeu espaço. O Alvinegro confirmou negociações com o Bahia. "O Bahia manifestou interesse no Fahel e realmente existe uma conversa. Mas nada acertado", disse Anderson Barros, gerente de futebol do Botafogo.