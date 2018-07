Arévalo Ríos é confirmado como desfalque do Uruguai contra a Colômbia O volante Arévalo Ríos foi confirmado neste domingo como nova baixa do Uruguai para o confronto desta terça, contra a Colômbia, no Centenário, em Montevidéu, pela segunda rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018.