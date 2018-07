Argel adia definição do Inter antes da semifinal da Copa Sul-Minas-Rio

O técnico Argel adiou para terça-feira a definição do time do Internacional que enfrentará o Fluminense, na quarta, pela semifinal da Copa Sul-Minas-Rio. Nesta segunda, ele poupou os titulares e comandou atividade com bola somente contando com os reservas. Os jogadores que foram titulares no empate sem gols com o Lajeadense, domingo, pelo Campeonato Gaúcho, apenas fizeram uma corrida leve no gramado do CT do Parque Gigante.

Para o duelo de quarta-feira, o treinador terá ao menos três desfalques. O goleiro Alisson e o meia Rodrigo Dourado foram liberados para defender a seleção brasileira e a seleção olímpica nos próximos dias. Outra baixa será Paulão, expulso no Gre-Nal, que também foi válido pela Copa Sul-Minas-Rio.

Argel deve escalar Muriel no lugar de Alisson e Silva na vaga de Dourado. Na zaga, Rever deve formar dupla com Ernando. O técnico deve confirmar essas mudanças no treino desta terça, pela manhã. No início da tarde, a delegação viaja para Brasília, onde vai encarar o Fluminense, no estádio Mané Garrincha.