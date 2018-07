Argel arma Inter com Anselmo entre titulares e Fabinho mais avançado O técnico Argel Fucks deve mesmo promover estreias no Internacional diante do São Paulo neste domingo, no Morumbi, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Além do goleiro Danilo Fernandes, o volante Anselmo deve ter sua primeira oportunidade com a camisa colorada, e logo como titular.