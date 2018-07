Argel arma o Inter com Lisandro López em treino; D'Alessandro fica no banco

Lisandro desfalcou o Inter no último compromisso, a vitória de sábado sobre o Joinville, por conta de dores na panturrilha. Recuperado, trabalhou normalmente na atividade técnica e tática de quarta-feira. Somente nesta quinta, com a realização do coletivo, no entanto, foi confirmado na vaga de Vitinho, que está suspenso.

Se Lisandro reassumiu a titularidade, o mesmo não se pode dizer de D''Alessandro. Recuperado de um problema lombar que o tirou de campo por um longo período, o argentino voltou a atuar no segundo tempo diante do Joinville. Mesmo sem qualquer limitação, treinou entre os reservas nesta quinta e deve seguir como opção no banco.

Outro que fica entre os reservas é Eduardo Sasha, que se recuperou de uma lesão ainda mais grave e, pelo menos por enquanto, não voltará a ser titular. O zagueiro Paulão, por sua vez, cumpriu suspensão contra o Joinville e trabalhou entre os 11 na vaga de Juan, que também volta para o banco.

No que depender da equipe escalada no coletivo desta quinta, o Inter enfrentará o Goiás no domingo com: Alisson; William, Paulão, Réver e Ernando; Rodrigo Dourado, Nilton, Anderson, Alex e Valdívia; Lisandro López.