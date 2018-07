Argel celebra vitória do Inter, mas avisa: 'Não vejo G4 como obrigação' O Internacional se recuperou da derrota para o Atlético-MG ao vencer o Flamengo fora de casa, no último domingo, por 1 a 0. O resultado levou o time gaúcho a 47 pontos, na sétima colocação, dois atrás do Santos, que é o quarto. Ainda assim, o técnico Argel Fucks garantiu que a vaga na Libertadores não é uma "obrigação" para o clube colorado.