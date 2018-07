Argel celebra vitória do Inter no Gre-Nal: 'Melhor atuação sob meu comando' Internacional e Grêmio fizeram um jogo que ficou longe de ser plasticamente bonito no último domingo, mas a entrega e a disposição tática do lado colorado falou mais alto. No Beira-Rio, o time da casa venceu seu maior rival por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro, em atuação que deixou o técnico Argel Fucks extremamente satisfeito.