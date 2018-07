Argel comanda treino do Inter com quatro novos problemas por lesão

Juan e Nico Freitas sentiram dores musculares e apenas correram entorno do gramado, mas não devem ser problema para o fim de semana. Já Alisson Farias se recupera de uma torção no joelho e Paulo está com uma lesão na coxa. Eles permaneceram no vestiário nesta quarta e inspiram maiores cuidados.

Estes quatro jogadores se juntaram a uma extensa lista que não participou do treino desta quarta-feira: Réver, com desconforto na coxa, Alex, com lesão na panturrilha, Valdivia, que rompeu os ligamentos do joelho atuando pela seleção olímpica, Nilton e Wellington, flagrados no exame antidoping, Eduardo Sasha, com inflamação no tornozelo, Rafael Moura, que operou o pé, e Geferson, que também passou por cirurgia no ombro.

Sem todos estes nomes, Argel comandou uma atividade técnica, de finalizações, sem dar qualquer pista sobre a escalação que encarará o Fluminense. O Internacional segue na busca da quarta vaga para a Libertadores do ano que vem e é o quinto colocado, com 56 pontos, mesmo número do São Paulo, que leva vantagem no saldo de gols.