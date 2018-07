Argel comanda treino e indica o Inter com Alan Costa, Rodrigo Dourado e Alex O técnico Argel Fucks comandou um intenso treinamento do Internacional nesta quarta-feira, no CT Parque Gigante. Visando o confronto com o América-MG, sábado, no Beira-Rio, foram realizadas atividades físicas, técnicas e táticas, nas quais o treinador indicou a escalação que vai a campo no fim de semana.