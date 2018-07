Argel comemora 'partida fantástica' e 'exibição de luxo' do Inter

O técnico Argel Fucks não poupou elogios ao Internacional após a vitória sobre o Atlético Mineiro por 2 a 0, na noite desta quinta-feira, no Beira-Rio. Para o treinador, o triunfo que levou o time gaúcho à liderança isolada do Campeonato Brasileiro foi uma "partida fantástica" e uma "exibição de luxo".

"Foi uma partida fantástica. Além do resultado, tivemos uma exibição de luxo, contra um adversário de qualidade. O Atlético-MG tem grandes jogadores, um treinador competente. Era um calibre diferente. Nós temos que ter uma exibição de luxo e conseguimos, contra uma grande equipe, recheada de jogadores de qualidade", avaliou Argel.

Para o treinador, a vitória foi justa e o placar poderia ter sido até mais amplo. "Nossa equipe controlou o jogo do início ao fim. Poderia ter sido três ou quatro. Não seria injustiça nenhuma. Conseguimos jogar como se fosse o último jogo. Esse é o nosso desafio, manter o foco, a seriedade, a humildade, o pezinho no chão. A gente está indo na diretriz certa, com os dois pés fincados no chão", aprovou.

Com três pontos de vantagem sobre o vice-líder Palmeiras, o Internacional voltará a campo no domingo para enfrentar o Figueirense, fora de casa, em Florianópolis.