Argel confirma entrada de Aylon no Inter e treina jogadas de bola parada

Com isso, o Inter, que venceu o duelo em Caxias do Sul por 1 a 0, deve entrar em campo com a seguinte formação: Alisson; Paulo Cézar, Ernando, Paulão e Artur; Fernando Bob, Fabinho, Andrigo, Anderson e Sasha; Aylon.

Nesta sexta-feira, no penúltimo treinamento antes do duelo decisivo, realizado no CT do Parque Gigante, Argel deu bastante foco às jogadas de bola parada defensiva, com a execução de faltas, escanteios e cobranças de lateral. Depois, o time realizou um trabalho tático e técnico, com o elenco dividido em quatro times.

Apesar do triunfo no jogo de ida, Argel descartou a possibilidade de o Inter ter facilidade no duelo decisivo. "Será um jogo duro, um jogo difícil. Final sempre é equilibrada. Mas estamos acostumados com este momento", disse.

Antes de encarar o Juventude, o Inter ainda vai treinar neste sábado, a partir das 9h30. Com a vitória em Caxias do Sul, o time vai se tornar hexacampeão gaúcho com um empate neste domingo no Beira-Rio.