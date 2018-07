Argel confirma estreia de Danilo Fernandes e não garante Anselmo no Inter Após liberar a escalação antecipada do Internacional nos últimos jogos, o técnico Argel retomou nesta sexta-feira o velho hábito de fazer mistério. O treinador só confirmou a estreia do goleiro Danilo Fernandes, substituto de Alisson, que vai passar a defender a Roma, na Itália.