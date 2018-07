Argel confirma Inter com quatro mudanças para o próximo duelo

Sem fazer mistério ou fechar o treinamento, o técnico Argel Fucks confirmou nesta quarta-feira a escalação do Internacional para o duelo com o Coritiba, nesta quinta, no Beira-Rio, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, com quatro alterações em relação ao time que perdeu para o Figueirense, no último fim de semana.

Apenas uma dessas mudanças é obrigatória, a saída do zagueiro Paulão, que está contundido e terá a sua vaga ocupada por Alan Costa. Argel também optou por poupar o volante Rodrigo Dourado do duelo em Curitiba, escalando Fernando Bob na sua vaga no meio-de-campo.

As outras duas alterações confirmadas por Argel nesta quarta são as saídas do lateral-esquerdo Artur e do meia Alex, para as entradas de Geferson e Anderson, respectivamente.

Assim, o Inter vai entrar em campo no Couto Pereira com a seguinte formação: Danilo; William, Alan Costa, Ernando e Geferson; Fernando Bob, Fabinho, Anderson e Gustavo Ferrareis; Sasha e Vitinho.

Essa foi a escalação testada por Argel no treinamento desta quarta, quando o comandante trabalhou o posicionamento dos jogadores sem uma formação reserva em campo. Depois, o elenco trabalhou jogadas de bola parada defensiva e ofensiva, antes de realizarem um recreativo.

O atacante Vitinho minimizou as várias trocas na escalação do Inter para o duelo. "A equipe está bem entrosada. As mudanças não mudarão muita coisa", disse, também destacando o seu bom entendimento com Eduardo Sasha no ataque. "A gente já se conhece. Em determinados momentos trocamos de posição. Nos entendemos bem no campo", acrescentou.

Segundo colocado no Brasileirão, com 19 pontos, o Inter entra em campo nesta quinta-feira pressionado a se recuperar da derrota para o Figueirense e, principalmente, a não se distanciar do líder Palmeiras, que já entrou em campo na décima rodada e venceu o América Mineiro por 2 a 0.