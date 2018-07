Argel deixa brecha para volta de Marquinhos no Internacional O técnico Argel começou a desenhar nesta terça-feira a equipe do Internacional que vai ao Estádio Passo D'Areia no sábado em busca de uma vitória sobre o São José para avançar à semifinal do Campeonato Gaúcho. O treinador montou a equipe com 10 titulares, deixando em aberto apenas uma das vagas no ataque.