Argel diz entender queda de rendimento do Inter em vitória sobre o América-MG O Internacional abriu 2 a 0 sobre o América-MG em apenas 10 minutos, com dois gols de Aylon, e deu a impressão que golearia o rival mineiro no sábado à tarde, no Beira-Rio, pela sétima rodada do Brasileirão. Mesmo jogando em casa, entretanto, o Inter tirou o pé, levou um gol, e venceu por 3 a 1.