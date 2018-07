Argel diz que Paulão lembrou Garrincha e vê vitória justa do Inter

"O Paulão, que tinha passado por uma fatalidade no gol do Corinthians (após chute de Malcom, a bola desviou no zagueiro), deu um drible de Garrincha, encarnou o Garrincha, são coisas do futebol. Aí o Valdivia fez o gol da vitória", disse o treinador.

Argel avaliou que o Inter mereceu superar o Corinthians, destacando a dificuldade de conseguir a virada diante do líder do Brasileirão. Mas também evitou adotar um discurso eufórico, destacando que o time não poderia tropeçar no Beira-Rio. "Ganhamos com justiça. Não fizemos mais do que nossa obrigação. Mostramos uma maturidade, porque não é fácil sair perdendo para o Corinthians", afirmou.

A vitória de quarta deixou o Inter em oitavo lugar no Brasileirão com 40 pontos, a apenas um do G4. O time volta a jogar no próximo sábado, quando receberá o Figueirense no Beira-Rio.