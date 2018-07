Argel diz ter 'time definido', mas evita confirmar escalação do Inter no Gre-Nal O técnico Argel resolveu exibir um misto de convicção e mistério nesta sexta-feira, em entrevista coletiva, na qual disse ter "time definido" para o clássico com o Grêmio, domingo, na casa do arquirrival, pelo Campeonato Gaúcho. Ao mesmo tempo, porém, ele evitou confirmar a escalação da equipe e avisou que só irá revelar os 11 que irão a campo apenas 45 minutos antes do início do confronto, que será um Gre-Nal que também valerá pela Copa Sul-Minas-Rio e começará às 18h30.