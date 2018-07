Argel é inocentado no STJD e pode comandar o Inter na reta final do Brasileirão

Naquela partida, o Inter conseguiu a vitória graças a um gol muito contestado pela Ponte, uma vez que se originou de um lance em que os atletas do time paulista alegaram falta de fair play por parte dos gaúchos. A Ponte chutou a bola para fora para que Biro Biro fosse atendido, mas o Inter não devolveu a posse.

Após o gol do Inter, Argel e Biro Biro teriam se desentendido. Alguns jogadores da Ponte ainda foram até o vestiário colorado cobrar Argel e Renato Chaves teria sofrido uma tentativa de agressão por parte de um segurança do Inter. Os auditores da Terceira Comissão Disciplinar do STJD, entretanto, entenderam que não houve gravidade suficiente para punir qualquer um dos três.

O Inter é o quinto colocado, empatado em 56 pontos com o São Paulo, mas atrás no saldo de gols, por cinco. Os dois e o Santos, com 55, disputam diretamente a última vaga na Libertadores. Os gaúchos vão ao Rio no sábado pegar o Fluminense e na última rodada recebem o Cruzeiro, que, com 52 pontos, também sonha.

Já a Ponte Preta não pode contar com Biro Biro diante do Avaí, sábado, na Ressacada, porque o atacante está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Ele deve se despedir do clube diante do Sport, na última rodada, uma vez que voltará ao Fluminense ao fim do empréstimo. Com 51 pontos, a Ponte ainda tem chances matemáticas de ir à Libertadores.