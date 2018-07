Argel é suspenso por expulsão e não poderá comandar o Inter no sábado

Como o Inter já está eliminado da Copa do Brasil, a punição deverá ser cumprida na próxima partida do clube gaúcho no Brasileirão, neste domingo. Na derrota diante do time paulista, Argel foi expulso por invadir o gramado ao fim da partida e criticar o auxiliar Fabrício Vilarinho. De acordo com a súmula do árbitro Wilton Pereira Sampaio, o treinador disse: "Você viu o lateral e não marcou porque não quis, você não tem índole, você agiu de má fé".

Argel foi inicialmente denunciado por "ofensa", mas a denúncia foi desclassificada para "desrespeito". A defesa do treinador alegou que ele reclamou com o árbitro sem ofender e convenceu parcialmente o relator do processo, o auditor Nicolao Constantino Filho.

Mas a legislação esportiva brasileira não prevê punição por advertência para Argel, que é reincidente. Entre absorver e suspender por uma partida, o relator votou pela segunda opção.

"Argel é técnico do Inter e espelho para atletas e outros técnicos. Chegou ao topo da carreira. Diante disso não poderia absolvê-lo. Aplico a pena de uma partida de suspensão por não poder advertir", justificou Constantino Filho, cujo voto foi acompanhado por outros dois auditores. Um deles lembrou que, em dois anos, Argel já foi julgado nove vezes no STJD.