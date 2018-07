Argel elogia atuação segura e consistente do Inter em vitória

O técnico Argel não economizou nos elogios ao avaliar a atuação, classificada como segura, do Internacional na vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, domingo, no Morumbi, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Para ele, o seu time teve desempenho consistente e poderia ter assegurado a vitória com até mais facilidade - o gol que definiu o resultado saiu apenas aos 43 minutos do segundo tempo, sendo marcado por Eduardo Sasha.

"Fizemos uma partida segura, consistente, contra um adversário de muita qualidade. Poderia até ter sido mais tranquilo pelas oportunidades que criamos. Temos uma equipe organizada, que sabe o que quer, e garotos buscando uma afirmação cada vez maior. Isso nos traz a confiança de que estamos no caminho certo", declarou.

Argel destacou que o Inter entrou em campo com a obrigação de conquistar um bom resultado após não passar de um empate por 0 a 0 com a Chapecoense, no Beira-Rio, nas sua estreia no Brasileirão. E ele lembrou que o triunfo foi assegurado mesmo com um jogador a menos - Alex foi expulso durante o segundo tempo.

"Não fizemos mais do que a nossa obrigação, O Inter é um time grande e tem que vir aqui buscar a vitória sempre. Até porque empatamos em casa o primeiro jogo e tínhamos que vir aqui buscar os pontos. Montamos uma estratégia durante a semana para vir aqui vencer o jogo. Mesmo com um jogador a menos, tivemos a capacidade de sair com o resultado. Me dá gosto de ver um time aguerrido, organizado, que sabe o que quer. Isso é mérito desses jogadores".

Com a vitória, o Inter chegou aos quatro pontos e ocupa o sexto lugar no Brasileirão. O time volta a jogar na próxima quinta-feira, às 16 horas, quando encara o Sport, no Beira-Rio. O elenco folga nesta segunda-feira e volta a treinar na terça, às 9h30, no CT do Parque Gigante.