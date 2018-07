Argel exalta 'atuação de luxo' do Inter em vitória na Vila Belmiro

O Santos ficou 29 jogos sem perder na Vila Belmiro. Um jejum de 10 meses que só caiu no domingo, quando o Internacional foi à Baixada Santista para vencer o rival paulista por 1 a 0 e assumir a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Se o time de Dorival Júnior, campeão paulista, teve sua pior atuação na temporada, o de Argel Fucks, também campeão estadual, viveu seu melhor momento no ano.

A avaliação é do próprio treinador colorado. "Foi a melhor partida sob meu comando, uma atuação de luxo. O 1 a 0 ficou barato. Pela intensidade, repertório. Jogamos contra uma grande equipe. É muito difícil vencer aqui na Vila. Isso valoriza porque teve segurança. Uma vitória consciente. Fomos melhores nos dois tempos. Se fosse 3 a 0 seria justíssimo", festejou o treinador.

Com a vitória, o Inter segue invicto no Campeonato Brasileiro. Só tomou um gol, do São Paulo, no Morumbi. O time tem 10 pontos, dividindo a ponta com o Grêmio, que tem melhor saldo. Isso mesmo sem Valdivia e Rodrigo Dourado, além dos reforços já contratados e que estreiam no fim de junho.

Argel, entretanto, prefere não apontar o Inter como candidato. "O Inter não é candidato, não queremos ser. Queremos é ganhar", disse. A equipe volta a jogar na quarta, às 19h30, no Beira-Rio, contra o Atlético-PR.