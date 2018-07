Argel exalta atuação do Inter e celebra vitória: 'Convincente' O Internacional chegou à quarta vitória no Campeonato Gaúcho ao bater o Juventude por 1 a 0, no último domingo, mesmo fora de casa. Mais do que o resultado, a atuação do time colorado deixou o técnico Argel Fucks bastante satisfeito, como ele deixou claro após a partida.