Argel faz mistério, mas rejeita improvisar e confirma Réver na zaga

O técnico Argel fechou o treino do Inter desta terça-feira, véspera do decisivo confronto com o Fluminense, pela Copa Sul-Minas-Rio, mas não fez questão de manter o mistério na entrevista coletiva. Ele garantiu que não fará maiores improvisações na equipe, mantendo Réver na zaga, ao lado de Ernando.

Antes do treino desta terça, havia a especulação de que o técnico poderia improvisar Rever como volante. "De volante, certamente ele não vai jogar", afirmou Argel, numa das poucas revelações sobre a escalação desta quarta, na partida que vale vaga na decisão da Copa Sul-Minas-Rio.

O técnico evitou confirmar a escalação de Silva na vaga de Rodrigo Dourado, um dos três desfalques certos para o jogo desta quarta - foi chamado para jogar os dois amistosos da seleção olímpica. Os outros são o suspenso Paulão, que cederá seu lugar a Réver, e o goleiro Alisson, convocado para defender a seleção brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018.

O Inter deve entrar em campo no estádio Mané Garrincha, em Brasília, escalado com Muriel; William, Réver, Ernando e Artur; Silva, Fabinho, Anderson e Eduardo Sasha; Vitinho e Aylon (Alex ou Andrigo). O grupo já se encaminha para Brasília nesta tarde, depois do treino realizado pela manhã.