Argel faz mistério e fecha último treino do Inter antes do clássico O Internacional não deve ter maiores surpresas para enfrentar o Grêmio neste domingo, no Beira-Rio, mas ainda assim o técnico Argel Fucks optou pelo mistério. No treino deste sábado, fechou os portões à imprensa e preferiu não revelar a escalação que vai a campo no clássico pela antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro.