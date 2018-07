Argel fecha treino, mas confirma Alisson no Inter em estreia no Brasileirão Na reta final da preparação do Internacional para a estreia no Brasileirão, o técnico Argel fechou o treino desta quinta-feira, mas garantiu o goleiro Alisson entre os titulares na partida contra a Chapecoense, domingo, no Beira-Rio. Será a despedida do goleiro, que será transferido para a Roma, da Itália.