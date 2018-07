Argel fecha treino do Inter no Beira-Rio antes de pegar o São Paulo O técnico Argel Fucks utilizou-se mais uma vez de um artifício bastante praticado por ele e fechou o treino do Internacional à imprensa nesta quinta-feira. A atividade foi realizada no Beira-Rio, e não no CT do Parque Gigante como é costumeiro. Nela, o treinador intensificou a preparação para encarar o São Paulo no domingo, no Morumbi.