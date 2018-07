Argel fecha treino e faz mistério sobre esquema do Inter contra o Sport

O Internacional encerrou nesta quarta-feira a preparação para o duelo com o Sport, quinta, no Beira-Rio, sem uma indicação sobre qual vai ser a escalação do time para o confronto válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, pois a última atividade antes do jogo foi fechada à imprensa.

O treinamento foi realizado no próprio local da partida, com o técnico Argel evitando dar pistas sobre qual será escalação para o confronto. A principal dúvida é quanto ao esquema tático do Inter. O treinador utilizou um time com três volantes no último fim de semana na vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, no Morumbi, mas pode escalar uma formação com apenas dois, como ocorreu na estreia no Brasileirão, no empate por 0 a 0 com a Chapecoense, em Porto Alegre.

Caso decida sacar um dos volantes, Argel deve optar por deixar Anselmo fora do time. E o favorito para reforçar o setor ofensivo é Aylon, que foi titular na rodada inicial da competição. Certo mesmo é que Argel segue sem poder utilizar o volante Rodrigo Dourado e os meias Anderson e Valdívia, todos lesionados, além de Alex, que foi expulso no triunfo sobre o São Paulo e cumprirá suspensão automática nesta quinta-feira.

A vitória sobre o São Paulo levou o Inter aos quatro pontos, em sexto lugar no Brasileirão. O duelo com o Sport está marcado para as 16 horas desta quinta-feira.